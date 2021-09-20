В ботаническом саду прошёл пленэр в память Равилю Рязапову

Художники видят мир вокруг по-другому. Это факт. Вот и на ботанический сад юные мастера кисти взглянули иначе. Заметили детали, которые посетители обычно оставляют без внимания. Творили в полевых условиях, но в этом и идея пленэра. Сейчас глазу художников открыто то, что в мастерской недоступно. Солнечные блики сменяются тенями облаков. И даже начавшийся дождь внёс свою лепту, отмечает Тимур Баязитов. Он использует технику акварель, говорит, капли придали картине особый шарм.

Тимур Баязитов, участник пленэра:



— Я выбрал аллею, которая ведёт в ботанический сад. Здесь есть как элементы архитектуры, так и живой природы. Что позволяет мне раскрыть моё мастерство и показать как можно больше элементов на бумаге. Здесь очень интересно. Я вообще человек, интересующийся многими вещами, и растения меня тоже привлекают. Своей красотой, большим количеством деталей. Природа — самый совершенный художник и самый совершенный скульптор.

Аружан Ибраева делать наброски ушла вглубь ботанического сада. Но, по пути приметила не меньше десяти локаций для будущих картин. Говорит, была в оранжерее и раньше. Но, каждый визит сюда отличается.

Аружан Ибраева, участник пленэра:



— Каждый раз ощущения разные. Ты приходишь в первый раз и у тебя обобщенное мнение. Мы были тут не во всех местах. А сейчас спустя полтора года такое ощущение интересное. Тут уже смотришь, вспоминаешь те разы, ещё более детально запоминаешь все эти места.

И не только сад изменился, отмечает Аружан. На картину влияет и погода, и настроение художника. Уголок для творчества в жемчужине Петропавловска нашёл каждый. По словам творцов, ботанический сад — идеальное место для пленэра. В этот раз в нём участвовали около 30 юных художников. Часть картин подарят оранжерее. Создадут галерею в память хранителя Равиля Рязапова. Мальчишкой он попал сюда в 12 лет, здесь был мясоконсервный комбинат с огромной зеленой территорией 16 га. Выращивали овощи для производства. Трудился Равиль Хасанович и рабочим, и мастером по озеленению, и ведущим агрономом.

Артур Рязапов, директор ботанического сада:



— Тогда был мясоконсервный комбинат, он вывозил продукцию на различные выставочные площадки. В том числе зарубеж. Это Прибалтика, Восточная Европа, Закавказье. Когда он попадал туда, он видел растения, нетипичные для нас. Старался черенки, саженцы, семена привозить оттуда.

Так росток за ростком сад разрастался и цвёл. Огромная заслуга Равиля Хасановича в том, что ему удалось сохранить оранжерею в тяжёлые 90-ые. Когда Союз распался, начался кризис, судьба сада мало кого заботила.

Артур Рязапов, директор ботанического сада:



— В тяжёлые 90-ые, когда света, тепла в городе не было, здесь внутри топили костры, сохраняли, как могли. Со временем объект получил развитие. То, что мы сейчас видим, результат кропотливого упорного труда. Не всегда было понимание. Но Равиль Хасанович всегда находил пути и возможности сохранить этот объект.

Вкладывал личные сбережения, в тяжелый для оранжереи период заложил квартиру, приходили судоисполнители. Но, даже в такое время Равиль Хасанович продолжал привозить ростки экзотики из разных стран. Он посвятил оранжерее больше 50 лет жизни. Создал оазис в самом холодном северном городе страны. Сейчас в Петропавловской жемчужине больше 2 тысяч видов растений. Дают плоды бананы, лимоны, агава, цветут пальмы и мексиканские кактусы. Равиль Хасанович скончался в возрасте 73 лет. Он отличался добротой и начитанностью, а главное, любовью к своему ремеслу. Про таких говорят: «нашёл своё дело». Человек не может вечно. Но может создать то, что останется на века. Равиля Хасановичу это удалось. Недавно общественники Петропавловска вышли с предложением присвоить ботаническому саду его имя.

Айгерим Мукашева