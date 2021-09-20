В Петропавловске стартовал отопительный сезон

ЖКХ

22:08 20 Сентября 2021

В Петропавловске официально начался отопительный сезон. На данный момент паспорта готовности имеют 1065 домов. Традиционно в первую очередь тепло поступит в детские сады, школы и больницы. Уже после подключат многоквартирные и частные дома.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— После чего по очереди будут подключаться рйоны: 19мкрн, 20-ый, «Борки», «Юбилейный», «Бензострой», «Рабочий», «Привокзальный район». И так в течение 10 дней весь город будет подключен к теплу.

Диана Салихова

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