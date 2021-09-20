В Кызылжарском районе ремонтируют мост через реку Бармаши

Это трасса республиканского значения А-12 «Петропавловск-Соколовка-граница РФ». Здесь приводят в порядок 32 километра автодороги. Сумма проекта — полмиллиарда тенге.

Канат Усербаев, заместитель директора СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»:



— Подрядчиком является ТОО «Кокшетауавтодор» в консорциуме с ТОО «АльфаСтройГрупп». Объект является двухгодичным. На этот год проект должны выполнить на 60%.

Вместе с дорогой ремонтируют мост через реку Бармаши. Долгое время строение находилось в аварийном состоянии. Его длина — 60 метров, ширина — почти четыре метра. После капитальных работ мост будет соответствовать 2-ой технической категории. Здесь появятся тротуары для пешеходов.

На объекте работают 32 единицы техники и 48 человек. Среди них Бексултан Бегайдар. Он следит за процессом и контролирует расходы материалов.

Бексултан Бегайдар, оператор:



— Работать начинаем с 8-ми часов утра. Заканчиваем, примерно где-то в 7 часов вечера. График хороший, да и зарплата радует. В среднем получаем около 200 тысяч тенге.

Работы идут по плану. Материал используют отечественный. Периодически приезжают представители технадзора, берут пробы. Нарушений пока нет, говорят дорожники.

Магжан Саутбек, заместитель директора ТОО «АльфаСтройГрупп»:



— На сегодня выполнено 50% работ. Провели работы по разборке моста, забивке свай. Завершены работы по устройству земельного полотна. Сейчас идут работы по укладке асфальтобетонных смесей на подходе к мосту.

В целом к ремонту полотна приступили в июле этого года. В эксплуатацию планируют сдать в 2022-м году. Этой дороге более 40 лет. Три года назад здесь проводили только средний ремонт.

Алишер Ашимов