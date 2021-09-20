Сокращены временные сроки подключения к электросети

В Казахстане сократили время подключения к электросети. Если раньше энергию передавали на объект в течение ста дней, то сейчас срок сократили до 71-го дня. Чтобы подключиться к электроэнергии, необходимо выполнить 6 этапов. Сначала потребитель подаёт заявление и получает технический регламент. Последний выдается в течение 5-ти дней. Затем заказчик должен получить разрешение на электромонтажные работы. После необходимо поставить пломбу, получить соответствующий документ и заключить договор на электроснабжение, говорят в территориальном департаменте Комитета атомного и энергетического надзора и контроля.

Николай Борзилов, руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики РК по СКО:



— На постоянной основе ведется ежемесячный мониторинг. Мы обзваниваем потребителей, которые подключились к системе электроснабжения, чтобы узнать, в какие сроки они получили технические условия, выдавались они платно или бесплатно. Порядка 86-ти обращений поступило за 9 месяцев. Из них порядка 20-ти обращений по вопросу подключения к объекту.

Алишер Ашимов