Школьникам СКО рассказали, как выбрать будущую профессию

Ажара Сыздыкова в выборе профессии не сомневается. Будет поступать на международные отношения в вуз столицы либо Алматы. На тренинг 11-классница пришла, чтобы узнать, как правильно выбрать учебное заведение.



Ажара Сыздыкова, учащаяся СШ №25:



— Ведь от этого зависит, каким специалистом ты станешь. Есть много сайтов. Например, гранты 2021. Там вбиваете код своего университета, там выходят проходные баллы. Совет — нужно брать больше на 5-6 баллов, чтобы быть уверенным, что ты туда поступишь.

Такие нюансы могут сыграть важную роль при поступлении. Но, многие ещё не определились с выбором будущей профессии.

Аятжан Ахметжанулы, директор республиканского центра «Qazbilim»:



— Некоторые ученики выбирают профессию сами. Другие идут по пути, который хотят родители. Есть те, кто стремится реализовать свою мечту через ребенка. Например, отец мальчика хотел стать прокурором, но не вышло. Спустя годы это желание нашло выход в ребенке. По итогу сын идёт по совету родителя, но не находит себя. Спустя годы ему ненавистна его работа.

Но хуже всего, что этот парень так и не разобрался, в чём его призвание. Главный совет родителям, говорит спикер тренинга, — разговаривать с ребенком, прислушиваться к его желаниям и объективно оценивать возможности. Правда, может случиться, что спустя время профессия человеку стала неинтересна. Из этого трагедию делать не стоит, говорят на тренинге. Сменить сферу деятельности никогда не поздно. Потому ещё один совет родителям от спикеров — дети должны быть разносторонне развитыми. Так они смогут преуспеть в любой сфере.

Айгерим Мукашева