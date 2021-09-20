ДТП со смертельным исходом

Куда торопились в половине четвёртого утра водитель «Toyota» и двое пассажиров, уже не имеет значения. Фактом остаётся лишь то, что один из попутчиков скончался прямо в больнице. О нетрезвом состоянии водителя полицейские узнали позже. Сейчас нарушитель находится под стражей.



Жанар Байгазина, официальный представитель ДП СКО:



— Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по части 5 статьи 346 Уголовного кодекса РК. Подозреваемый задержан в рамках статьи 128 УПК РК и водворён в изолятор временного содержания.

Ему грозит от 7 до 9 лет лишения свободы, а еще пожизненное лишение права занимать определённые должности. Причиной ДТП, кстати, их количество за последний год незначительно, но всё же увеличилось, является не только употребление горячительного за рулём. В первых рядах списка: нарушение правил маневрирования, проезда перекрёстков и пешеходных переходов.

Азамат Жамуков, старший инспектор по особым поручениям УМПС ДП СКО:



— Бывает просто не пристегиваются ремнями безопасности, не используют детское удерживающее устройство, пользуются мобильным устройством при управлении транспортных средств. В результате водители отвлекаются и довольно часто совершаются такие мелкие ДТП.

Чаще всего в таких случаях водители и их пассажиры отделываются испугом и покореженным авто. Цифры ДТП со смертельными исходами, к сожалению, также есть. С начала года в регионе произошло 115 аварий, в результате которых погибли 22 человека. Трое из них — дети.

Жанель Бисенбаева