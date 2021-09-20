«Цена на социальный хлеб должна остаться на уровне прошлого года», — К.Аксакалов

На этих 150 га созрела французская ликамера. Сорт отлично показал себя в прошлом году. Не подвёл и в текущем. Уборку зерновых в ТОО «Козбаев и К» начали 17 августа.

Баян Барлубаев, директор ТОО «Козбаев и К», Есильский район:



— Очень много зелени. Влажность у нас 25-26. Тем не менее мы продолжаем убирать. Есть в хозяйстве сушилка, подрабатываем, сушим. Урожай в пределах 18-20 ц с этого поля думаем убрать.

В среднем по хозяйству ожидают 13-14 ц/га. Первые посевы подвели, май был засушливым. Надежда сейчас на позднюю пшеницу.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Мы тоже ожидали, честно говоря, худшего. Весна была страшная, лето — засушливое. Мы ожидали плачевных результатов.

Потери будут компенсированы засчёт цены, отмечает глава региона. В прошлом году за тонну пшеницы просили 80-85 тысяч тенге. В этом — 105-110 тысяч. Логично, что это может привести к удорожанию муки.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Социальный хлеб, прежде всего в городе, должен остаться на уровне прошлого года. Мы должны к этому стремиться. Несмотря на то, что поднялась цена на зерно. Мы и муку будем сейчас субсидировать и закупать в стабфонд. Мы на 42% закупаем продукции больше в стабфонд в этом году.

В закрома стабфонда отправят свыше 9 тысяч тонн продуктов, которые есть на столах всех североказахстанцев. Уже запаслись картофелем. Её в нашей области выращивают много, но предыдущий урожай аграрии продали другим регионам, оставили своих земляков без второго хлеба. Это привело к ажиотажу и скачку цен в нашей области.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Поэтому мы сейчас закупили 2 тысяч тонн картофеля. Будем держать его максимально до весны. Не думаю, что цена будет больше 95 тенге.

Что касается кормовых, сено для сельчан заготовили, на очереди солома и фураж. Глава региона поручил акиму каждого сельского округа пройти по домам, посчитать поголовье, узнать, хватает ли кормовых. Аграриев Кумар Аксакалов призвал в этот непростой год не тянуть одеяло на себя в поисках выгоды, а помочь сельчанам. Уже о будущем урожае говорили на новом заводе по производству семян сельскохозяйственных культур. На полную мощность он выйдет в середине октября.

Александр Фадеев, директор ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», Есильский район:



— Мощность завода — от 6 до 8 тысяч тонн в месяц. За сезон за 10 месяцев мы должны производить от 60 до 80 тысяч тонн. Эта линия может очищать все культуры, как зернобобовые, так и масличные.

Качество семян станет вдвое выше. Уникальная для нашего региона линия завода очищает и обрабатывает семена, оставляя только здоровые, с одинаковым потенциалом к росту. Имеющиеся в североказахстанских хозяйствах линии очистки так не могут. Потому на одно поле попадают семена с разной массой и энергией роста.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— А здесь будут все откалиброванные, как солдаты. Соответственно рост растений должен быть равномерный, одинаковый. Многие вещи зависят от энергии роста. От способности семян выйти и расти. А здесь, когда всё идеально, одинаково, легче уборка, меньше расходов, больше производительность труда, техника легче работает.

В общем, одни плюсы и выгода. Главное, тщательно подойти к подбору семян. Это залог хорошего урожая. Сейчас в СКО каждое хозяйство самостоятельно готовит для себя семена. Тогда как, Украина, к примеру, использует другой подход.

Кинталь Исламов, председатель правления АО «Атамекен-Агро»:



— Фермеры не выращивают семена. Они закупают в специальных семеноводческих хозяйствах. Они уже протравленные. Потому что саму технологию выдержать достаточно сложно.



В планах у завода обеспечить семенами и другие хозяйства региона. Помогает компания «Атамекен-Агро» и селу. В Корнеевский дом культуры они обещали закупить тренажёры. О них просила молодёжь. В целом Корнеевка в этом году заметно преобразилась. Сейчас идёт ремонт в культурно-оздоровительном центре. А в школе работы уже завершили. Заменили окна, полы и кровлю. Установили новые двери, закупили мебель и книги для библиотеки. Улучшились и дороги.

Медет Оспанов, аким Есильского района:



— Также по ремонтным работам в селе Корнеевке 5,8 км отремонтировано. Работы завершены. 208 млн. В целом за два года выделено на развитие села Корнеевки 450 млн тенге. Будет уличное освещение, обновлено 15 улиц. Также бордюры.

В Корнеевке проживают 2104 человека, расположены 740 домов. Больше пятисот из них подключены к системе водопровода. Всего по области в этом году в порядок приведут 300 км сетей водоснабжения. Большая часть в 115 перспективных сёлах. Для улучшения условий их жителей выделили 17 млрд тенге.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— 43 объекта образования ремонтируется, 22 объекта культуры. И с каждым годом охват будет всё больше. Деньги по поручению главы государства будут выделять на сельскую инфраструктуру.

Улучшают её не только засчёт бюджета, местные аграрии в стороне не остаются. В числе неравнодушных директор ТОО «Азия-Тарангул» Пётр Гольцер. На собственные средства он восстанавливает заброшенный детский сад в селе Тарангул. В двухэтажке будет 12 квартир, в которых поселят людей из социально уязвимой категории.

Айгерим Мукашева