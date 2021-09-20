ЧС-ники проводят подворовой обход в частном жилом секторе Петропавловска

Любовь Кардаполова год назад осталась одна с четырьмя детьми. Многодетная семья совсем недавно переехала в частный дом. И подготовиться к отопительному сезону еще не успела. Проверить печь на исправность самой, признается Любовь, задача трудная. Но, теперь ей не придется переживать. Все необходимые работы ей проведут сотрудники спасательных служб.

Спасатели осмотрели помещение и установили датчик угарного газа. Позже помогут утеплить двери.

Любовь Кардаполова, жительница г.Петропавловска:

— Хотела бы сказать спасибо, что проводите такие акции. Стараемся, конечно, соблюдать правила безопасности. Печку мы уже начали топить в прохладные дни. Большое спасибо, что помогаете нам, многодетным семьям.

Спасатели говорят, именно во время таких рейдов выявляется большое количество нарушений правил пожарной безопасности: от трещин в печи до неполадок с проводкой.

Жанат Жумажанов, главный специалист управления по ЧС г.Петропавловска:



— Такие, как соединение проводов с помощью механической скрутки. Это как одна из причин пожаров. Основной причиной является человек. Если сам человек не будет серьезно относиться к собственной безопасности, то никак и никто не сможет ее обеспечить.

Всего с начала года в городе произошло 120 пожаров, в которых потеряли жизни 9 человек. Такие рейды необходимы, считают спасатели. Они помогают предупредить несчастные случаи. Вместе с ЧС-никами подворовой обход провели полицейские и социальные работники. Всё это в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Подросток».

Эльмира Абушева, начальник отделения ювенальной полиции УП г.Петропавловска:



— Мы обходим семьи, проживающие в чатном секторе, где есть печное отопление. Особое внимание уделяем многодетным семьям и семьям, состоящим в группе риска. С ними проводится профилактическая беседа. Разъясняются правила пожарной безопасности.

Эта акция проводится ежегодно с 13 по 19 сентября.

Диана Салихова