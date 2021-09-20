31 тонну мусора собрали петропавловцы на общереспубликанском субботнике

Пластиковые бутылки от ста лет, алюминиевые банки — более пятисот. Это сроки разложения мусора, которые должен знать каждый человек, считает Толкын Жунусова. Эколог каждую неделю выходит на субботники вместе со своими детьми. Когда их не организовывают, то с соседями наводит чистоту возле своего двора.



Толкын Жунусова, главный специалист департамента экологии по СКО:



— Мы всей своей семьёй принимаем активное участие по сбору мусора на территориях, где отдыхают люди. После себя всегда убираем. Стараемся поддерживать чистоту. Прививаем это своему ребёнку. Потому что, если сейчас мы не начнём это делать, в дальнейшем будет плачевная картина.

Порядок наводили в местах отдыха североказахстанцев. Широкий фронт работы развернулся и на смотровой площадке возле гидроузла. Взглянуть на красивый пейзаж реки Есиль чаще всего приезжает молодежь. Но, судя по заполненным мусорным пакетам активистов, здесь не только любуются природой родного края, но и успевают помусорить. Повсюду окурки, пластиковые бутылки, салфетки.

Азамат Бектасов, руководитель департамента экологии по СКО:



— В связи с карантинными ограничениями сделали много локаций, но с привлечением большого количества людей. Именно эти места выбрали почему, потому что они часто посещаемые людьми. И как следствие, после досуга остаётся много мусора.

Тот, кто убирает, мусорить сам никогда не будет, говорят активисты. Поэтому здесь стараются привлекать как можно больше неравнодушных людей. В выходные на общереспубликанский субботник вышли около 2 тысяч человек. Чистоту наводили волонтёры, госслужащие, студенты, школьники и предприниматели. Общими силами они собрали 31 тонну мусора. 49 мешков пластика отправили на переработку в ТОО «Радуга».

Жанель Бисенбаева