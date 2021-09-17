В 5 сельских колледжах СКО провели модернизацию

От забоя до разделывания и хранения мяса. Этому студенты Высшего сельскохозяйственного колледжа им. Жалела Кизатова теперь обучаются в новом цеху. Здесь стерильно как в лаборатории. Цех оснащен всеми коммуникациями, холодильной камерой и техникой. Такие убойные пункты сейчас используют передовые хозяйства региона.

Беймбет Бугасов, директор высшего сельскохозяйственного колледжа им. Ж.Кизатова:



— В начале октября уже прибудет скот. Сейчас наши овцы и коровы на пастбище в местном хозяйстве. Там 10 голов КРС и около 40 баранов. На них студенты будут учиться правильно разделывать туши. Потом станем кормить первокурсников. Их у нас 150. Мы бесплатно предоставляем им горячее питание.

А вот с коровами молочного направления сложнее. Сырьё колледжу приходится покупать. Молоко нужно для мини-завода. Его тоже открыли в этом году благодаря программе «Жас маман». Вложили 39 млн тенге. На эту сумму приобрели учебный сепаратор, оборудование для фильтрации и для производства сливочного масла. Получился современный мини молочный завод.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Который позволяет реально видеть все процессы, которые происходят при изготовлении масла, сметаны, обрата. Давайте мы подумаем, чтобы Вам приобрести скот, чтобы Вы работали в реальном выражении.

Обучаться не по книжкам и плакатам, а на настоящем оборудовании будут теперь и будущие агрономы. Это, к примеру, беспроводная Wi-Fi метеостанция. Она отображает малейшие изменения погоды. Измеряет температуру, влажность, давление, количество осадков. А для будущих механизаторов в колледже обновили машинно-тракторный парк.

Раньше работу сельхозтехники студенты-механизаторы изучали на старом комбайне «Енисей» 1992 года выпуска. Они сейчас мало в каком хозяйстве остались. Для обучения будущих специалистов такая техника, конечно, не годилась. На смену комбайну и старому трактору пришли современные «John Deere». Потратили свыше 200 млн тенге.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Дети должны видеть наглядно. Чтобы завтра они после окончания, когда они пойдут на работу, работали на такой же технике. Потому что именно такая техника через инвестиции приобретается нашими сельхозтоваропроизводителями. Учебный процесс должен быть максимально приближен к реалиям жизни.



Колледжу имени Жалела Кизатова в этом году 98 лет. Такой масштабной модернизации здесь не было. На открытие новых цехов, лабораторий и закуп оборудования ушло 320 млн тенге. Всего в этом году в СК материально-техническую базу обновят в 5 сельских колледжах. Вложат 1 млрд 400 млн тенге. Стоит отметить, что в 2020 году модернизацию провели в 4 городских колледжах. Всего за последние два года улучшилась база половины колледжей региона.

Айгерим Мукашева