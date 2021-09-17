СК занимает 6-ое место по темпам заболеваемости КВИ

Эпидемиологическая ситуация в стране улучшается. Но, это не повод расслабляться. Каждый казахстанец должен соблюдать меры предосторожности. Самый эффективный метод — это вакцинация. Она способствуют созданию коллективного иммунитета, который снизит циркуляцию вируса, говорят санврачи. Полный курс иммунизации в Казахстане прошли 60% взрослого населения.

Ержан Байнатаев, официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК:



— После второго компонента у человека до 40 дней низкий иммунитет. Он также должен защищаться. Почему люди говорят: «Я провакцинирован. Я болею»? Никакая вакцина в мире не дает гарантии на то, что ты не будешь болеть. Мы даем гарантию, что, если он заразится КВИ, он не дойдет до аппарата ИВЛ. Меньше летальных случаев. Он легко перенесет КВИ.

На сегодня коронавирусом заболели более 3-х тысяч казахстанцев. Почти все из них, это 98% -невакцинированные. 200 человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Пандемия забрала тысячи жизней казахстанцев. Республика долгое время входила в десятку стран-антилидеров. Пик летальных исходов зафиксировали 19 августа этого года. Тогда умерли 163 казахстанца. Что касается нашей области, то по темпам заболеваемости мы занимаем 6-ое место. В день в стационары попадают до 10 человек.

Юрий Белоног, главный врач многопрофильной областной больницы:



— У нас сейчас 74 пациента. С начала сентября наблюдалась стабильная картина снижения летальности. Сейчас некое плато. Поступает в день от 8-10 человек. Структура вакцинированных и невакцинированных — один к десяти. На одного вакцинированного поступают десять невакцинированных. Примерно 10%. В реанимации у нас прошло всего 3%.



Статистика показывает, улучшению эпидситуации способствует все же прививочная кампания. К сожалению, не все это понимают, заключили спикеры. Кстати, большинство невакцинированных приходится на молодых людей.

Алишер Ашимов