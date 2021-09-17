Мониторинг мобильных прививочных пунктов

Здравоохранение

21:48 17 Сентября 2021

Мобильный прививочный пункт в торговом доме «Достык молл» открылся в марте. Здесь работают врачи 1-й городской поликлиники. Желающих привиться в самом начале кампании, говорят медики, было немало, за день сюда приходили до 120 человек. Сейчас — не больше 50-ти.

Денис Бресь, врач общей практики городской поликлиники №1:

— Многие люди только сейчас решились поставить, видят, что люди ставят и у них пропадает страх…до серьезных осложнений редко доходит.

А это уже пункт вакцинации в торгово-развлекательном доме «Сити молл». Здесь о своих рабочих буднях рассказали врачи 3-й поликлиники. В целом, по словам официального представителя комитета санитарно-эпидемиологического контроля, кампания по вакцинации в регионе проходит на достойном уровне.

Ержан Байтанаев, официальный представитель комитета санитарноэпидемиологического контроля МЗ РК:

— Наша главная задача — донести населению, которое имеет негативное отношение к вакцинации, что это необходимо. Только совместными усилиями мы можем выработать коллективный иммунитет и перестать бояться заразиться. Сегодня мы проверили мобильные прививочные пункты. Работа, конечно, была проделана большая, показатели хорошие. Надеюсь, что и дальше люди будут приходить.

Большая часть населения уже получили свою дозу вакцины, именно поэтому количество прививочных пунктов начинают сокращать. На сегодня их в области около 100.

Диана Салихова

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