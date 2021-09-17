Конкурсы, выставка и концерт прошли в АНК накануне Дня матери

Общество

21:46 17 Сентября 2021

Ежегодно в Казахстане в третье воскресенье сентября отмечается «День матери». В этот особенный праздник каждый ребенок хочет выразить свою любовь и благодарность самому важному человеку в жизни. В этом году дети смогли сделать это с помощью рисунков.

Конкурс под названием «Милая мамочка моя» прошел в АНК. Победителей наградили сладкими призами и памятными дипломами. Накануне праздника провели ряд и других мероприятий — выставку детского творчества, мастер-классы по рукоделию и концертную программу. Организаторами выступили активисты учреждения «Қоғамдық келісім» и представители этнокультурных центров.

Мария Татаренко, заместитель руководителя КГУ «Қоғамдық келісім»:

— Мы организовывали мероприятия, начиная с социальных сетей. Конкурсы рисунков проводили, мастер-классы по изготовлению поделок. Мамы со своими детьми участвовали.

Диана Салихова

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