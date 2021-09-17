Антиваксеры могут понести уголовную ответственность

Здравоохранение

21:47 17 Сентября 2021

Напомнили о гражданском долге, а также о том, что не стоит идти на поводу у противников вакцинации. В завершение дня столичная делегация подвела итоги поездки. Доложила об эпидемиологической ситуации в регионе и стране. Главная задача гражданского штаба — дать отпор дезинформации и предоставить населению полные объективные сведения. Ответить на интересующие вопросы граждан в каждом регионе.

Серик Беркамалов, представитель гражданского штаба по противодействию пандемии коронавируса:

— Кто активно призывает к отказу от вакцинации, поставляет эту недостоверную информацию, совершают преступление. Есть уголовная статья, предусмотренная по данному факту «Распространение заведомо ложной информации». Она несет реальный вред сейчас, вред здоровью населения. Люди умирают в результате того, что подвергаются этой лживой информации.

Ержан Байнатаев, официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК:

— У нас началась с 15 сентября вакцинация протии гриппа и поступает много вопросов о том, какой должен быть промежуток между вакцинацией против гриппа и коронавируса. Официально сообщаю, что между вакцинами против гриппа и коронавирусной инфекцией должно быть обязательно 14 дней.

Гюзель Закария

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