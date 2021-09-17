За 3 года в СК уменьшится концентрация сероводорода в воздухе

Хлорелла или зеленая микроводоросль. Это чудо-растение поможет североказахстанцам избавиться от уже приевшегося запаха сероводорода. На базе университета ее модификацией занимались наши специалисты, адаптировали под местный климат, разработали собственный штамм. Уже в этом году они запустили в биопруд 4000 тонн этого микроорганизма.

Александр Рейбандт , директор ТОО «Научно-технологический центр воды»:



— Начали с ними работать еще в 2019-ом году. Сначала здесь на КОС-ах стояли огромные баки. Мы в них проводили модельные эксперименты, когда забирали воду из пруда. Опробовали в наших условиях, начали выращивать. Смотрели, как это все работает. Потом, исходя из этого, сделали определенные выводы. Разработали план.

Размножают водоросль в специальных приборах, где обеспечиваются все условия: средняя температура, высокая освещенность. После тестируют на водоёме. И только потом вносят в биопруд с помощью насоса. При этом водоросль ведет себя как обычное растение, не несет никакого вреда ни людям, ни другим живым организмам. Плюс ко всему при достижении определенной концентрации, за сутки хлорелла может профильтровать водоем дважды.

Александр Рейбандт , директор ТОО «Научно-технологический центр воды»:



— Попутно по ходу выделения огромного количества кислорода она

поедает все загрязнения, помогает лучше перегнивать органике. Это хорошая вещь. Это природная вещь. Это ни в коем случае не химия. Это не ГМО.

На проект из собственных средств в «Кызылжар су» выделили 26 млн. Эта сумма рассчитана на 1 год. По мере необходимости в 2022- ом средства будут привлекаться с абонентов, повысится тариф. По плану зимой в биопруд поместят еще 15 тонн миикрорганизма. Разработкой североказахстанских ученых заинтересовались и другие горводоканалы.

Женис Султанов, директор ТОО «Кызылжар су»:



— Пилотным проектом заинтересовался Шымкент. Один из сильнейших водоканалов нашей страны, частный водоканал. В 2023 году, когда и закончится наш проект, тогда руководство ТОО передаст нам эти технологии. Дальше мы их будем сами выращивать. Сами работать с этой хлореллой.

Стоит отметить, что фиксируют превышения сероводорода в «Казгидромете». Они проводят замеры 72 раза в сутки. После анализируют показания. Максимальное количество в этом году зарегистрировано весной. Первые отклонения от нормы содержания в воздухе заметили еще в 2016-ом, тогда и забили тревогу.

Азамат Бектасов, руководитель департамента экологии по СКО:



— Данная проблема включена в реестр экологических проблем, также департаментом экологии разработана «Дорожная карта» по улучшению экологической обстановки региона. Она согласована с министром и акимом области.

Первые изменения североказахстанцы заметят уже в следующем году, говорят специалисты. Однако, предупреждают, что полного результата добьются только в 2023-м.

Гюзель Закария