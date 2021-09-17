Жители СК продавали поддельные ПЦР-тесты

В Петропавловске развернули подпольный цех по изготовлению поддельных ПЦР-тестов. Правонарушители за денежное вознаграждение предоставляли казахстанцам поддельные медицинские документы для того, чтобы беспрепятственно пересекать границы с Россией в период пандемии. Махинации проводили в квартире одной из многоэтажек города. В ходе обыска квартиры были изъяты печати медицинских организаций, заключения ПЦР-тестов и многое другое. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 394-ой части 2-ой УК РК по факту незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Алишер Ашимов