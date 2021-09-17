В СКО 92 тысячи человек прошли онлайн-перепись

Заседание начали с кадровых перестановок. Представили нового руководителя управления земельной инспекции. До этого Бахытжан Бекиш был заместителем главы этого ведомства. А Куанышбек Калижанов сменил не только должность, но и госорган. Теперь он руководит управлением экономики. Раньше был заместителем главы департамента статистики. Их работе, кстати, и посвятили заседание. А именно — переписи населения. 1 сентября начался её онлайн-этап. Самостоятельно внести свои данные можно на трёх ресурсах. Есть сайт sanaq.gov.kz, приложение «Aity», пройти перепись можно и через egov.

Айгерим Мукашева, корреспондент:



— Пройти перепись можно за себя и всю семью. Я, к примеру, внесла данные четверых членов семьи. У меня это заняло 26 минут. Намного быстрее, чем во время сплошного обхода. По словам статистиков, при личной встрече на одного человека у интервьюера уходит от 10 до 15 минут. То есть на семью из 4 человек требуется от 40 минут до часа.

Самостоятельно перепись онлайн прошли свыше 3 млн казахстанцев.



Марал Нуржаупова, руководитель департамента статистики СКО:



— По СКО онлайн-перепись прошли 92 561 человек или 17,1% от численности населения. Из 17 регионов РК по охвату онлайн область занимает 9 позицию. Среди районов области наиболее высокий охват онлайн в Уалихановском районе — 36,8%, Мамлютском — 30,9% и в Акжарском — 25,1%.

Онлайн-этап переписи пройдёт с 1 сентября по 15 октября. Сплошной обход интервьюерами начнётся 1 октября и продлится до 30. У тех, кто придёт к вам с вопросами, должно быть удостоверение, заверенное печатью и подписью от департамента статистики, синий портфель и шарф с логотипом переписи. Особенность этого года — никаких бумаг, данные «забивать» будут в планшет. Для переписи подготовили 600 интервьюеров.

Марал Нуржаупова, руководитель департамента статистики СКО:



— Оплата интервьюерам будет составлять 104 тысяч тенге. Это оклад при нагрузке 833 человек. Опрашивая меньшее количество, он получит меньше. Будет на участке больше людей, зарплата будет выше. 125 тенге в расчете на 1 человека.



Составили и резервный список интервьюеров для подстраховки. По словам руководителя департамента статистики, в процессе работы некоторым интервьюерам становится тяжело физически. Есть и те, кто отказываются, потому что не смогли разобраться с планшетом. В целом, организационно, технически и финансово регион к переписи полностью готов, отметил аким области.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— В целях обеспечения безопасности в период пандемии акимам районов и г.Петропавловска, руководителям госорганов, бюджетных организаций, предприятий необходимо максимально вовлечь всех работников в онлайн-перепись.

При прохождении переписи казахстанцы вносят такие данные как фамилию, имя, отчество, ИИН, дату рождения, размер заработной платы. Стоит отметить, что перепись является анонимной и персональные данные защищены. Об этом говорил руководитель бюро национальной статистики.

Айгерим Мукашева