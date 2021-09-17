В Петропавловске проходит второй этап соревнований «Ак Бидай»

Беимбет Абилов в играх «Ак Бидай» участвует ежегодно. Сам он -спортсмен. Занимается борьбой, тренирует детей. Такие соревнования старается не пропускать. Это, в первую очередь, мотивация.

Беимбет Абилов, борец, Тайыншинский район:



— В течение года готовятся. Что взрослые, что молодежь. С 18 лет и до 40 борются. Некоторые пенсионеры уже после 40 лет. Хорошо, поддерживаем здоровый образ жизни. Показываем молодежи пример.

Соревнования по вольной борьбе в рамках игр проходят во Дворце спорта. 70 спортсменов соревнуются в 6 весовых категориях. Беимбет Абилов борется со спортсменом из Акжарского района в весовой категории 57 килограммов. По итогу этой встречи решится, кто выйдет в финал.

Беимбет Абилов, борец, Тайыншинский район:



— Соперники тяжелые. Каждый второй здесь мастер в своем виде спорта. В борьбе. Кто греко-римской борьбой занимается, кто вольной. Проигрывал вначале, потом отыгрался. Тяжело. Вес гонял. В финал, думаю, должен войти.

Схватка длилась 6 минут. А закончилась она со счетом 8:7. Приложенные усилия дали свой результат. В финал переходит тайыншинец. Победителей второго этапа соревнований наградят завтра, после итоговой встречи. Тогда же подведут итоги всего летнего спортивного праздника «Ак Бидай». На данный момент лидирует Кызылжарский район.

Виктор Бестик, руководитель отдела управления физической культуры и спорта СКО:



— Принимают участие более 300 спортсменов. Мы их всех распределили по 5 местам. На стадионе «Карасай» проходит настольный теннис, в шахматном клубе — шахматы и шашки, вольная борьба — во Дворце спорта. И на трассе в сторону Вороньего острова проводятся велогонки. 2 дня.

Соревнования по боксу и стрельбе организовали в ДЮСШ «Женис». Там за звания лучших боролись 26 спортсменов.

Диана Салихова