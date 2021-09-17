Проводники между детьми и знаниями. Работа педагогов-ассистентов в СК

Педагоги-ассистенты оказывают помощь ребятам с особенностями в развитии, помогают им ориентироваться в образовательном процессе. Шынар Даниярова в этой должности всего 2 года. До этого работала учителем в начальных классах, но решила немного сменить направление, потому как хотела понять потребности таких детей, помочь им, стать для них проводником в мире знаний.

Шынар Даниярова, педагог-ассистент средней школы-комплекса эстетического воспитания № 8:



— Перешла в эту сферу деятельности, так как инклюзия в данный момент хорошо развивается. Помочь детям с особыми образовательными потребностями. Помочь им в учебе, помочь им социализироваться и в дальнейшем, чтобы они справлялись сами.

Стоит отметить, что такая практика действительно дает свои результаты, ведь педагоги-ассистенты не только обучают, но и наблюдают за динамикой развития ребенка. Трое воспитанников таких учителей уже перешли в обычные классы.

Айгерим Уалиева, директор средней школы-комплекса эстетического воспитания № 8:



— Это говорит о том, что они овладели основными учебными навыками в такое мере, что они могут самостоятельно без сопровождения педагога-ассистента обучатся в классе. Мы набирали ассистентов, в первую очередь, смотрели на образование. В основном, это психологи, педагоги, дефектологи, а также и учителя начальных классов, поэтому педагогам-ассистентам комфортно работать с такими детьми.

Ребята обучаются как в обычных, так и в специальных классах. Все это время они находятся под наблюдением так называемого помощника, который объясняет слова учителя и домашние задания. Если же они замечают странное поведение или же усталость в глазах ребенка, то уводят его в кабинет инклюзии. Там дети могут отвлечься от учебного процесса, восстановить силы и снова приступить к обучению.

Анастасия Богданова, методист кабинета поддержки инклюзии средней школы-комплекса эстетического воспитания № 8:



— В нашем кабинете обучаются дети с различными ментальными нарушениями. Дети с аутичными чертами, дети с нарушениями интеллекта, дети с задержкой в развитии, дети с эмоционально-болевыми нарушениями. Многие дети имеют поведенческие проблемы.

Всего в формате инклюзивного воспитания в школе обучаются 8 детей, к каждому из них прикреплен педагог-ассистент.

Гюзель Закария