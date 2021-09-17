Около 2,4 млрд человек в мире прошли полный курс вакцинации

Правоохранительные органы

0:36 17 Сентября 2021

Около 2-х миллиардов 400 миллионов человек в мире прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Это 30% населения земного шара. В числе лидеров по числу привитых сейчас Объединенные Арабские Эмираты, Португалия, Сингапур. При этом в некоторых европейских странах начали снимать ограничения.

Двоих подозреваемых в краже чечевицы полицейские Тайыншинского района задержали во время операции «Урожай». Ими оказались жители райцентра. Промышляли мужчины на механизированном току села Многоцветного. Они там работали. Как оказалось, украли 40 тонн чечевицы. Злоумышленники вывозили зернобобовые на 5-ти машинах в течение месяца и продавали в соседнем селе. Но, полностью избавиться от них не успели. Полицейские помешали. Часть похищенного изъяли. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 4-ой статьи 188-ой УК РК «Кража». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия.

Руслан Назаров, заместитель начальника ДП СКО:

— В рамках оперативно — профилактического мероприятия сотрудниками полиции области выявлено 3 факта хищения зерновых культур общим весом более 62 тонн: в районе имени Габита Мусрепова — 11 тонн пшеницы, в Тайыншинском — 40 тонн чечевицы, в Жамбылском районе — 10 тонн пшеницы. Также выявлены факты хищения горюче-смазочных материалов. По всем фактам подозреваемые лица задержаны, похищенное изъято.

Профилактические рейды продлятся до конца уборочной кампании. Кража в Тайыншинском районе является самой крупной с начала оперативно-профилактического мероприятия.

Алишер Ашимов

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