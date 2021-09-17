42 семьи переехали с юга страны в Мамлютский район

Еще месяц назад Серик Ахет вместе со своей супругой жил в Туркестанской области. Говорит, тогда не мог и представить, что будет готовиться к зиме в северном регионе. Запастись углём и дровами здесь нужно больше привычного. Поэтому по приезду заказали 5 кубов древесины. На днях ожидают поставку чёрного топлива.

Серик Ахет, житель с. Афонькино, Мамлютский район:



— Пока печь в доме не топили. Не так уж и холодно. Дрова нам привезли вчера, уголь обещали завезти на этой неделе. Осталось только расколоть чурки, сложить их в дровник, и к зиме мы готовы.

Климат и природа севера страны, кстати, и привлекли молодую семью. Окончательное решение переехать они приняли, когда узнали о программе переселения. В селе Афонькино Мамлютского района чете предоставили 3-ёх комнатный дом и около 10-ти соток свободной площади. Обжить её в этом году семья не успела. Семена овощей и зелени садить будут только в следующем сезоне, рассказывает супруга Серика Улданай Турсынбекова.

Улданай Турсынбекова, жительница с. Афонькино, Мамлютский район:



— Условия проживания здесь хорошие. Во дворе много места для рассады. Займусь этим следующим летом. Пока обживаемся в доме. Дом большой. Есть котельная, центральное водоснабжение. Единственное — нет душевой кабинки. Поэтому планируем построить баню.

В этом году новоселье отметила и семья Шолпан Джусуповой. Приехала 45-летняя женщина вместе с детьми и внуками из столицы. По переезду Шолпан устроилась на работу в местную школу. Гостеприимность и поддержка сельчан помогли быстрее адаптироваться на новом месте, рассказывает женщина.

Шолпан Джусупова, жительница с. Афонькино, Мамлютский район:



— Приехала я сюда 1 апреля, в начале 4-ой четверти. Со стороны коллег, директора школы тоже была очень хорошая поддержка. Я очень благодарна им. Сельский округ мне очень нравится. Чисто всё, очень хороший.

После работы Шолпан торопится домой. С подготовкой к зиме хлопот стало гораздо больше. Надо закрутить соленья, собрать урожай. Он в этом году выдался неплохим, рассказывает сельчанка.

Шолпан Джусупова, жительница с. Афонькино, Мамлютский район:



— Успели всё посадить. У нас есть всё своё, то, что вырастили своим трудом. Земля здесь очень хорошая. Посадили картошку, заготовили всё на зиму. Засолили, зелень заморозили.

Всего в этом году Мамлютский район принял 42 семьи. Это больше 150-ти человек. Большая часть из них проживает в райцентре.

Жанель Бисенбаева