Выдачу ипотеки по программе «Шаңырақ» прекратили в «Отбасы банке». Пилотный проект был предназначен для очередников акимата. Благодаря программе только в этом году жилье получили почти 400 североказахстанцев. Завершили проект из-за освоения всех выделенных средств. Это около 210 млрд тенге.

В «Отбасы банке» предлагают альтернативную жилищную программу «Нұрлы жер». Отличается она первоначальным взносом. Теперь он составляет 20 %. Распределять квартиры будут по балльной системе. У кого их больше, у того и приоритет при выборе жилья. Баллы накапливаются ежемесячно. До конца текущего года в рамках данной программы новоселье отметят более 1200 семей. Всего сдать в эксплуатацию планируется 13 многоэтажных домов. Один из них, а именно 108-квартирный дом, расположенный в районе «Жас Оркен», сдадут уже 17 сентября. Подать заявку на участие в программе можно до 11 октября.

Арман Сугралин, руководитель отдела развития бизнеса СКОФ АО «Отбасы банк»:

— В данном объекте 36 однокомнатных квартир, 36 двухкомнатных и 36 трёхкомнатных квартир. Стоимость реализации — 160 тысяч тенге за 1 квадратный метр в чистовой отделке. Процентная ставка в рамках данной программы — 5 % годовых.

Жанель Бисенбаева