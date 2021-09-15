В РК начался второй отбор в Президентский молодёжный кадровый резерв

Канат Баркитов руководит отделом в областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Курирует вопросы перевозок. В этом году решил подать свою кандидатуру в Президентский молодежный кадровый резерв.

Канат Баркитов, руководитель отдела управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО



— Зарегистрировался, прошел тест по государственному языку. Результаты должны быть известны в ближайшие дни. Для меня это возможность поучаствовать в этом конкурсе, проявить свои таланты, проявить свои возможности. Я считаю, что эта политика начата по формированию кадрового резерва, она очень правильная. Её нужно продолжать.

Отбор потенциальных резервистов состоит из шести этапов. Принять в нем участие могут казахстанцы не старше 35-ти лет, имеющие высшее образование и трудовой стаж не менее пяти лет. Самое главное требование — кандидат должен владеть государственным языком. Его уровень должен быть не ниже среднего в соответствии с национальными стандартами. Первый отбор прошел в 2019-м году. Тогда зачислили 300 человек. Двое из них — североказахстанцы.

Аскар Баймуканов, заместитель руководителя управления внутренней политики СКО:



— Это еще одна попытка государства привлечь к себе одаренных людей, которые будут двигать страну вперёд. Я призываю всех молодых североказахстанцев принять участие в отборе и попробовать свои силы.



Сколько человек пройдут в этом году, пока неизвестно. На данный момент пока 36 желающих. Заявки на участие принимаются до 30 сентября.

Алишер Ашимов