В НИШ прошел урок, посвящённый юбилею Независимости РК

Общество

22:23 15 Сентября 2021

30 лет со дня обретения суверенитета — главная тема сегодняшнего открытого урока в НИШ. Говорили о развитии за эти годы всех отраслей. Но особое внимание, конечно же, образованию, воспитанию подрастающего поколения.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

Одно из главных достижений, которого мы добились за 30 лет — это вы. Благодаря нашей независимости стали строиться замечательные школы, университеты. Учащиеся получают знания и со спокойной душой вступают в большую жизнь. Наши земляки могут уехать заграницу учиться в иностранных вузах, работать в иностранных компаниях и представлять там нашу страну.

Начиная с самых первых дней после приобретения суверенитета, наша страна взяла определенный вектор развития по всем направлениям. Шла вперёд и достигала всех поставленных целей.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

Например, Китай граничит с 15 странами. Однако, только с нами решен пограничный вопрос. Глава государства провел много переговоров с главой китайского государства и, наконец, добился этого.

Сегодня важно сохранить весь накопленный за эти годы потенциал. Для дальнейшего продвижения поставлены целей нужны грамотная, инициативная молодёжь. Она сегодня в зале и по ту сторону мониторов. На онлайн-связи учащиеся более 100 школ. Студенты НИШа подготовили свои презентации, в которых рассказали о становлении независимого Казахстана, о том, как они видят будущее родного государства.

Магжан Мактабек, студент НИШ:

За 30 лет Казахстан добился немалых успехов. Много изменений произошло в таких сферах, как образование, спорт, культура. Много дорог открыты для молодежи.

Будущее, несомненно, в руках молодого поколения. Гани Ныгыметов подчеркнул важность проведения таких уроков. Поскольку мы вспоминаем прошлое нашей страны, путь ее становления и процветания. Учимся у наших отцов, приобретаем знания и ставим цели.

Диана Салихова

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