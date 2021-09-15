Нетрезвого водителя грузовика задержали полицейские

25-тилетнего пьяного водителя остановили полицейские. Нетрезвый мужчина ехал по объездной на машине марки «ГАЗель». Его остановили патрульные в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Пьяный водитель». Теперь сесть за руль любитель поездок «навеселе» сможет только через 7 лет . Его лишили водительских прав. Полицейские предупреждают, что усилили контроль над дорогами в целях предупреждения несчастных случаев. Всего за 8 месяцев в области по вине пьяных водителей произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 5 человек и ещё 22 получили ранения, в различных ДТП погибли 20 человек. Этих трагедий можно было избежать, воздержавшись от управления в нетрезвом виде, считают полицейские.

Гюзель Закария