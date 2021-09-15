Ложный вызов в «неотложку» обошёлся североказахстанцу в 90 тысяч тенге

Ложный вызов в «неотложку» обошёлся петропавловцу в 90 тысяч тенге. Шуточный звонок от 48-летнего мужчины поступил 13 сентября. В спецслужбу он обратился с фактом нанесения ножевых ранений его другу.

Указанный адрес бригада скорой помощи найти не смогла, а после обратилась в дежурную часть полиции. Факт стражи порядка не подтвердили. В своё оправдание мужчина пояснил, что пошутил, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. С начала года за ложные вызовы к ответственности привлекли 90 североказахстанцев, 64 из них — жители областного центра.

Жанель Бисенбаева