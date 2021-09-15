75% пассажиров Петропавловска выбирают безналичный способ оплаты

— Мне карточкой удобнее. Это лучше, чем ездить постоянно с мелочью, а потом ещё стоять считать. Карточкой и быстрее намного получается. Вытащил, приложил и готово. 5 секунд, не больше.



— Вообще легко, сканируешь и всё. Наличные надо сначала посчитать, а так зашёл, всё сделал, все хорошо.



— Я картой расплачиваюсь. Безналичный расчет — очень удобно. Хочешь за двоих, троих. Наличку не надо.

Айгерим Мукашева, корреспондент:



— Статистика 15 дней сентября показывает — только четверть пассажиров проезд оплатили наличкой. Среди безнала лидирует способ оплаты через банковские карты и приложения. Такой метод предпочли 80% пассажиров. Остальные проезд оплатили через карту «AlemPay» или SMS.



При оплате наличкой требуйте чек, если вам его не дали. В автобусах работает контрольно-ревизионная служба, которая ловит безбилетников. «Зайцу» выпишут штраф в 2 МРП, это около 5 800 тенге. При безналичном расчете бумажные чеки не нужны. Возникли у некоторых горожан проблемы с транспортными картами.

Показывает, что на карте недостаточно средств. Хотя пополняла баланс горожанка недавно. С аналогичной ситуацией столкнулись и другие петропавловцы. Об этом они писали в социальных сетях. Их вопрос задали директору филиала ТОО «AlemPay». С этим вопросом пока разбираются, но узнать историю поездок горожане могут уже сейчас. Детализация доступна в приложении «SMSBUS Пассажир» и на сайте «AlemPay». Рассказал директор филиала и о том, как узнать остаток на карте.

Бауржан Кусаинов, директор филиала ТОО «AlemPay»:



— Баланс транспортной карты можно проверить, позвонив на номер call-центра, телефон указан на обороте карты. Также можно проверить через мобильное приложение Каспи банка. При наборе номера карты автоматически высветится остаток баланса. Также можно посмотреть через приложение «SMSBUS Пассажир». Там же можно посмотреть историю поездок.

С вопросами по транспортной карте горожане могут обратиться в офис филиала по адресу Жамбыла, 174, кабинет 26А или позвонить в call-центр по номерам, указанным на обороте карты.

Айгерим Мукашева