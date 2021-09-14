Совет ветеранов АНК СКО обсудил Послание Президента РК

Государственный язык является одним из ключевых приоритетов культурной и образовательной политики государства. Важную роль в этом направлении играет асамбляя народа Казахстана. Это в очередной раз подчеркнул в своем Послании Президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:



— Казахский язык по праву становится языком образования и науки, культуры и делопроизводства. В целом он последовательно расширяет сферу своего применения. Это закономерное явление. Поэтому нет оснований говорить об ущемленном положении казахского языка. Каждый гражданин, связывающий свое будущее с нашей страной, должен приложить все усилия к изучению государственного языка. Это и есть одно из проявлений настоящего патриотизма.

Затронули члены совета еще несколько вопросов. Обсудили социальное положение казахстанцев и качество образования. Сегодня старшее поколение обеспокоено тем, какое образование получат их внуки. Есть и ряд других важных направлений. Задачи поставлены. В регионе взяли курс на их выполнение.

Анатолий Корабельников, заместитель председателя областного Совета ветеранов:



— Я бы хотел отметить еще одну деталь. 10-го сентября мы проводили восьмую конференцию, где поставили задачи до 2025-го года. Мы постарамся скорректировать, поскольку всего 10 дней прошло после его принятия. Мы скорректируем и доведем до всех наших структурных подразделений. Это 14 территориальных советов ветеранов.



Говорили за круглым столом и о реализации комплексного плана социально-экономического развития региона на 2021-2025 годы.

Алишер Ашимов