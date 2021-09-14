Петропавловцам придётся запастись водой на 3 дня

18 сентября в Петропавловске на два дня отключат воду для плановой очистки всей системы, чтобы избавиться от скопившихся осадков.В выходные дни воды в городе не будет. Частично она появится в конце воскресенья в некоторых микрорайонах, но использовать такую воду в быту и тем более употреблять в пищу нельзя. Кроме того, по словам специалистов «Кызылжар су», в понедельник в воде будет высокое содержание хлора, потому лучше запастись живительной влагой на три дня. Во вторник она будет пригодна к употреблению. Отключат воду 18 сентября в ноль часов.

Арман Саутов, исполнительный директор ТОО «Кызылжар су»:



— После этого до 7-8 утра вода будет сливаться во всех сетях. Затем проводится грубая очистка, т.е. очистка всех наших резервуаров. Потом замена идёт больших задвижек, где мы не можем заменить задвижку без остановки. Сразу воспользуемся этим моментом. Второй этап — подготовка хлорной воды для соприкосновения со стенками, чтобы уничтожить все микробы. Этот процесс занимает 5-6 часов. Вода наполняется во все трубопроводы, 5-6 часов стоит, затем идёт промывка. И проходит до тех пор, пока на каждом спуске вода не будет соответствовать ГОСТу.

Айгерим Мукашева