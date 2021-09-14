Онлайн — консультации для бизнесменов проводят в Палате предпринимателей

Рассматривают самые актуальные вопросы. В разгар пандемии, например, предпринимателей интересовала дистанционная работа, а именно как её вести ответственно и без правонарушений. Бизнесменам оставалось только привыкать к новому формату, иначе собственное дело могло просто «прогореть». Не довести до такого многим предпринимателям помогла онлайн-консультация. Проводят её здесь уже третий год.

Инесса Куанова, председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей СКО:



— В этом году в связи с тем, что мы ожидали принятие АППК, несколько вебинаров посвящаем разъяснению положению этого кодекса. Потому что этот кодекс регулирует очень важные вопросы.

Например, рассмотрение публично — правовых споров, когда по обе стороны правосудия — частные лица и государственный орган. Если в первом полугодии здесь разбирали теоретические вопросы, то сегодня рассматривают ситуации, с которыми непосредственно могут столкнуться бизнесмены.

Бердыбек Мустафин, председатель специализированного административного суда:



— В ходе вебинара судьям будут даны разъяснения положения АППК и итогов работы суда с момента открытия. Со следующей недели между судом и Палатой предпринимателей планируется подписание меморандума о взаимодействии, направленного на развитие институтов примирительных процедур и разъяснения АППК среди предпринимателей.

За три месяца в специализированный административный суд поступило более 145-ти исков, по 25 из них уже приняли решение. Что касается вебинаров, проводят их здесь ежемесячно. Послушать и задать интересующий вопрос может любой желающий.

Жанель Бисенбаева