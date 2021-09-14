Безопасные маршруты от школы до дома составили полицейские и юные жители города

Безопасность юных участников дорожного движения — одна из приоритетных задач полицейской службы. Встречи с ребятами стражи порядка возобновили с начала школьных занятий. Рассказывают о правилах дорожного движения и нормах безопасного поведения на проезжей части. Не ограничиваясь лекциями, полицейские предлагают детям формы активного изучения ПДД.

Азамат Жамуков, старший инспектор УМПС ДП СКО:

— Сегодня мы посетили школу № 2. С учащимися 4 класса провели занятие, довели основные требования, рисовали безопасные маршруты движения из школы домой. Также сегодня мы возле школы № 10 в целях принудительной остановки транспортных средств установили две искусственные неровности.

Школьники охотно выполняли задания и задавали вопросы. Интересовались они не только дорожной безопасностью, но и в целом работой людей в погонах.

-К нам сегодня пришли полицейские в школу и все вместе нарисовали маршруты и ПДД

-Я нарисовал на рисунке, как я иду домой. Я выхожу со школу, иду прямо, где находится «Чебуречная». Потом я иду прямо, и там будет телевышка.

-Как переходить дорогу с велосипедом? Нужно наушники, плеер, гарнитуру снять, чтобы слышать, что происходит позади тебя и вокруг. Потом нужно обязательно слезть с велосипеда и идти через дорогу с ним.

Контроль за дорожной безопасностью усилили на участках улиц возле учебных заведений. На них же сейчас совершенствуют инфраструктуру. Прокладывают искусственные неровности, устанавливают и заменяют дорожные знаки. Последних с начала месяца появилось 15.

Жанель Бисенбаева