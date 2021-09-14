71,5% подлежащего иммунизации населения РК получили вакцину от КВИ

В Казахстане за последние две недели заболеваемость коронавирусом снизилась на 35%. Об этом минздрав сообщил на заседании Правительства, передаёт пресс-служба Премьер-министра.

О положительной динамике эпидситуации свидетельствует и увеличение числа выздоровевших. За последнюю неделю их было в 1,5 раза больше, чем заболевших. Кроме того, 5 регионов республики переместились из «красной» зоны в «жёлтую». Что касается прививочной кампании, 1-ый компонент получили более 7 млн человек. Полный курс вакцинации прошли почти 6 млн, это около 60% от подлежащего иммунизации населения. По словам Алексея Цоя, регионы вакциной обеспечены в достаточном количестве. Поставка осуществляется согласно графику.

Айгерим Мукашева