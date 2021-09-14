5-летняя София Жукова из Петропавловска стала призером Евразийского конкурса

В семье Жуковых трое дочерей: 8-летняя Ева, 5-летняя София и годовалая Злата. Несмотря на юный возраст, старшие дочери уже успешно развиваются в творчестве и помогают по хозяйству.

София Жукова, жительница г.Петропавловска:

— Я занимаюсь рисованием, танцами, актерским мастерством, хожу в Воскресную школу. Мне нравится помогать, полы мыть, посуду мыть, развешивать вещи.

А также София любит рассказывать стихи.

Этим летом София впервые участвовала в конкурсе «Маленькая Мисс Петропавловск 2021». Заняв 3 место, девочка получила много комплиментов от жюри. После ее пригласили на Евразийский конкурс в Алматы.

Ирина Жукова, жительница г.Петропавловска:

— Одним из этапов был творческий номер. Здесь было принято решение рассказать стих. Так как София может эмоционально передавать настроение произведения и его смысл, мы выбрали тему войны — «Балладу о матери». Мы хотели показать важность данного праздника не только 9 мая, но и то, что об этом празднике нужно помнить всегда.

Трогательные строки произвели впечатление на жюри. Не менее эффектным был и второй этап конкурса. Это дефиле в цветочном образе. Платье 5-летней североказахстанки оказалось довольно необычным.

Ирина Жукова, жительница г.Петропавловска:

— Мы немножко скреативили: сделали вот такое платье из полиэтеленовых пакетов. Полностью экологичное. То есть, из пакетов формировались цветы. Сама идея по созданию костюма пришла сама по себе. Хотелось создать что-то интересное, удивить. И чтобы показать, что можно создавать костюмы из недорогих материалов.

Старания Софии себя оправдали. В конкурсе она получила Гран-при, победила в в номинациях «Лучший летний образ» и «Симпатия от звездного жюри». Сейчас малышка готовится к участию в конкурсах, которые пройдут в Москве и Грузии.

Диана Салихова