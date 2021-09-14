333 нарушителя с «красным» статусом выявили в СКО

Здравоохранение

22:07 14 Сентября 2021

Аскар Сакипкереев, заместитель акима СКО:
— За последние две недели по сравнению с предыдущими отмечается снижение заболеваемости на 44%. В больницах развёрнуто 1715 ковидных коек. В запасе имеем 775. Коечный фонд на сегодня занят на 31%. На фоне 44% снижения заболеваемости за 2 недели уменьшено и число госпитализации до 40 человек в сутки.

Это в 2 раза ниже, чем в пиковый период. 67 человек сейчас в реанимации, 22 — на аппарате ИВЛ. В стационарах и амбулаториях есть 2 месячный запас медицинских средств. В аптеках лекарства на месяц вперед. Также есть запасы в стабилизационном фонде, для которого закупили 21 наименование препаратов на 250 млн тенге.

Аскар Сакипкереев, заместитель акима СКО:

— Масштабируется внедрение приложения «Ashyk». Сегодня 2554 объекта бизнеса являются участниками платформы. Зафиксировано 333 посетителя с «красным» статусом, 230 с «желтым». По ним наложены штрафы 36, а также выдано постановление по соблюдению домашнего карантина 80 человек с «жёлтым» статусом.

Полный курс вакцинации прошли 209 тысяч человек. Это 67% от подлежащего иммунизации населения. После прививки коронавирусом заразились 1240 человек. Это меньше 1%. Среди школьников с начала учебного года выявили 129 заболевших. 60 классов перевели на дистанционку. Закрытых на карантин школ в регионе нет.

Айгерим Мукашева

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