12-летняя девочка погибла под колёсами КАМАЗа

Правоохранительные органы

22:06 14 Сентября 2021

Девочка погибла под колёсами КАМАЗа. ДТП со смертельным исходом произошло 14 сентября около 10 утра в Кызылжарском районе.

На автодороге «Петропавловск-Жезказган» под колёса грузовой автомашины попала 12-летняя велосипедистка. В результате ДТП девочка скончалась на месте аварии. Установлено, что 31-летний водитель КАМАЗа направлялся в сторону Петропавловска в попутном направлении с группой велосипедистов. Воспитанники спортивной школы ехали со стороны аэропорта в сопровождении «Газели». Назначены экспертизы, ведётся следствие.

Айгерим Мукашева

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