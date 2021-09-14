12-летняя девочка погибла под колёсами КАМАЗа

Девочка погибла под колёсами КАМАЗа. ДТП со смертельным исходом произошло 14 сентября около 10 утра в Кызылжарском районе.

На автодороге «Петропавловск-Жезказган» под колёса грузовой автомашины попала 12-летняя велосипедистка. В результате ДТП девочка скончалась на месте аварии. Установлено, что 31-летний водитель КАМАЗа направлялся в сторону Петропавловска в попутном направлении с группой велосипедистов. Воспитанники спортивной школы ехали со стороны аэропорта в сопровождении «Газели». Назначены экспертизы, ведётся следствие.

Айгерим Мукашева