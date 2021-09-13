Qyzyljar продолжает серию побед

Спорт

22:06 13 Сентября 2021

Серия побед продолжается! Вновь футбольный клуб «Qyzyljar» обыграл кызылординский «Qaisar» со счётом 2-0. Встреча состоялась 11 сентября на стадионе «Карасай». С первой минуты североказахстанцы шли в наступление, однако, первый гол забили только во втором тайме. На 61-й минуте Алибек Касым направил точный удар в ворота соперника, а вот автором финального гола стал Тимур Мульдинов. Таким образом, «Qyzyljar» с 32 очками сохранил 4-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Следующий матч футболисты проведут 19 сентября в Алматы против Qairat.

А вот для наших хоккеистов этот сезон не такой удачный. В прошлые выходные петропавловский «Кулагер» встретился с командой из Атырау. В первой игре североказахстанцы обошли ребят из команды «Бейбарыс» со счётом 3-1, а в следующей уступили победу, пропустив 4 шайбы.

Гюзель Закария

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