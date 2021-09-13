В СКО выбрали лучшую многодетную семью

Крепкая семья — гарант успеха каждого человека, считает чета Кариповых. Данияр и Жанар в счастливом браке живут почти 10 лет. Воспитывают трёх дочерей и одного сына. Глава семейства — индивидуальный предприниматель, занимается строительством. Супруга занимается домашними делами, воспитывает детей и хранит семейный очаг.

Данияр Карипов, победитель конкурса, район Шал акына:



— У нас есть свои семейные ценности, которых мы придерживаемся. Их же стараемся передать своим детям. Дать им должное воспитание. Принять участие в конкурсе — большая честь для нашей семьи.



О конкурсе супруги Кариповы узнали из социальных сетей и решили принять в нем участие. Для этого необходимо было снять видеоролик, в котором участники рассказали о своей семье, ценностях и увлечениях. Работу участников жюри оценили по достоинству. Семья стала победителями. Второе место забрала семья Кабуловых. Как и семья Кариповых, Канатжан и Самал воспитывают 4-х детей. Он трудится в местном товариществе слесарем. Самал работает социальным педагогом в школе.

Самал Кабулова, участница конкурса, Тимирязевский район:



— Мы ведем здоровый образ жизни. Придерживаемся всех обрядов и традиций. Наша семья гостеприимная. Я живу со свекровью, соблюдаю все традиции и обряды. Я участвовала в конкурсе «Керемет келін». Видео у меня было записано. Я немного его изменила и отправила. Как раз вышло на 5 минут.

Конкурс проходил с 1-го по 8-ое сентября. В нем приняли участие 7 многодетных семей. Одними из организаторов выступили активисты областного штаба «Жасыл ел».

Антон Шишканов, председатель ОО «Штаб JE SKO»:



— Конкурс проходил в онлайн-формате. Через видео мы смогли прочувствовать, насколько крепки и дружны были участники. Критерии для оценки были следующие: длительность видеоролика, качество съемки. Большое внимание мы уделяли творческому подходу.

Победителей и участников наградили дипломами и денежными сертификатами.

Алишер Ашимов