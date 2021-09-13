В Петропавловске 891 дом готов к отопительному сезону

Почти 900 домов областного центра готовы к отопительному сезону. В этом списке и многоэтажка по адресу Жамбыла. 123.

Напомним, в прошлом году жители этого дома остались без тепла в сорокаградусный мороз. Тогда там прорвало трубу. Отопительная система попросту не выдержала давления. Все из-за того, что в КСК не произвели промывку и опрессовку труб из-за задержек с оплатой. В этом же году ситуация совсем другая, дом полностью готов к зимнему периоду, произведен капитальный ремонт.

Надежда Шагирова, председатель КСК «ул. Жамбыла, 123»:



— Поменяли задвижки, где нужно, установили монометры, сгоны, краны для опрессовки. Все это быстро привели в порядок. Собрали денег, сколько смогли, в долг. Но, по крайней мере промывку опрессовку мы сделали. Я думаю, что мы эту зиму должны прожить хорошо.

Аслан Ильясов, руководитель отдела жилищной инспекции акимата г. Петропавловска:



— На сегодня подготовку прошли 891 дом. С окончанием отопительного сезона начаты были разъяснительные работы с председателями объединения собственников КСК о необходимости подготовки к отопительному сезону заранее. К сожалению, на сегодня до сих пор есть дома, которые оттягивают до последнего.

Гюзель Закария