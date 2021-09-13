О мерах осторожности при охоте и рыбалке напоминают ЧС-ники

ДЧС

22:08 13 Сентября 2021

Патроны, капканы, спецодежда. С открытием охотничьего сезона эти принадлежности пользуются особым спросом. Однако, далеко не для всех такое хобби обходится без происшествий.

Поэтому спасатели ежедневно обходят специализированные магазины для профилактики несчастных случаев. Они напоминают о правилах безопасности при охоте и рыбалке, а также о том, как не допустить лесных пожаров и несчастных случаев. Проводят профилактические беседы, раздают памятки и брошюры, оставляют их на прилавке.

Даниэль Саркисян, старший инженер УЧС г.Петропавловска:

Люди ознакамливаются с памятками. Продавцы их раздают, объясняют несколько простых правил. Предупрежден — вооружен. Убедительная просьба для всех граждан: не забывать простые правила пожарной безопасности, правила поведения людей на водоёмах. И обращаться вовремя в экстренные службы «101 и «112».

Диана Салихова

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