Члены областного совета ветеранов переизбрали новый состав

Забота, внимание и чуткость по отношению к пожилым — это главные направления работы областного совета ветеранов. Здесь оберегают и поддерживают представителей старшего поколения. За 5 лет советом проделано достаточно. Увеличены отряды тимуровцев. Сейчас у добровольцев под крылом почти 6700 ветеранов, среди них — чуть больше 20 участников Великой Отечественной.

Ескендир Елеусизов, председатель областного совета ветеранов:



— Нам предстоит обсудить пути дальнейшего повышения роли и авторитета ветеранских организаций в обществе, общественно-политической активности пенсионеров и эффективности их вклада в воспитание подрастающего поколения. Необходимо подробно анализировать проделанное, объективно оценить свои возможности. А возможности добиться более высоких результатов, работать лучше, чем вчера, у нас есть.



Ежедневно по инициативе облсовета организуются мероприятия, чтобы разбавить серые будни пенсионеров, чтобы их светлые годы проходили интересно, а жизненный опыт стал примером и для других. Одним из таких можно назвать встречу ветеранов с молодежью. Такие беседы, как правило, проходят плодотворно. Старшее поколение делится накопленным опытом и знаниями. В совете беспокоятся и о досуге пожилых: открывают ветеранские клубы, творческие объединения. Еще все эти годы они принимали письма, просьбы и жалобы, старались их решить.

Яков Рощупкин, председатель ревизионной комиссии областного совета ветеранов:



— Ревизионная комиссия в процессе своей проверки не выявила каких-либо существенных нарушений или отклонений в учете и в расходовании средств должностными лицами совета ветеранов. Если не считать то, что не все обращения ветеранов, которые просили оказать им материальную помощь, удовлетворены по причине ограниченных возможностей финансовых ресурсов.



Благодаря им сохраняется преемственность поколений, нравственный фундамент. Сейчас областной совет объединяет более 104-х тысяч пенсионеров. Многие из них внесли огромный вклад в развитие СК. Это отметил и глава региона.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Мы принимаем Вас как граждан, которые, прежде всего, формируют общественную мысль. Хочу поблагодарить вас за неоценимый труд по воспитанию молодежи, активное участие в мероприятиях, проходящих в нашем регионе.



Однако, главная цель этой встречи состояла не только в обсуждении достижений, но и в избрании нового состава областного совета ветеранов, в том числе и его председателя. Синяя — «за», красная — «против». Единогласно им назначен Ескендир Елеусизов. По итогам заседания состав остался прежним — 72 человека.

Гюзель Закария