550 североказахстанцев призовут к воинской службе

Максиму Бартолю 19 лет. В этом году парень закончил Петропавловский строительный экономический колледж. Но, решил стать военнослужащим. Сейчас Максим проходит медицинское освидетельствование. Будет служить в пограничных войсках.

Максим Бартоль, житель г. Петропавловска:



— Это суровая школа жизни. Там каждый пацан станет мужчиной. Многому научиться. Перспективы появятся в военной службе. Кто пожелает, может пойти служить по контракту. Больше туда тянет. Считаю, что там лучше всего.



Терапевт, хирург, дерматолог, окулист и многие другие. Необходимо пройти всех специалистов и получить отметку «годен». После чего ребята смогут проходить службу в воинских частях Пограничной службы КНБ, Вооруженных сил, Национальной гвардии. Если у призывника есть сомнительные анализы, то врачи отправляют его на повторную сдачу. Такие случаи происходят часто, говорят медики.

Роза Баелова, терапевт областной комиссии медицинского осмотра:



— В начале медицинское освидетельствование проводится на базе центральных районных больниц. Здесь мы заново пересматриваем их дела. По стандарту положено у призывников Пограничной службы и Вооруженных Сил посмотреть ЭХО сердце. Потому что шумы бывают и функционального характера, и вторичного генеза.

В этом году ряды Вооруженных Сил и других воинских подразделений пополнят порядка 550 североказахстанцев. Это на 50 человек больше, чем в 2020-м. В течение 12-ти месяцев они будут обучаться азам воинского мастерства.

Марат Каримов, заместитель начальника департамента по делам обороны СКО:



— Второй год подряд мероприятия по призыву проходят в условиях пандемии. Также, как в прошлом призыве, ПЦР-исследования призывники будут проходить дважды. Первый раз — на областном сборном пункте при формировании воинских формирований и второй раз — по прибытию в воинскую часть.

Сообщения о том, что необходимо явиться в департамент по делам обороны, призывникам приходят с номера 1414. Первая отправка воинской команды состоится 17 сентября. 16 ребят будут служить в пограничных войсках Алматинской области.

Алишер Ашимов