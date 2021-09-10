Воришки 15 и 18 лет с помощью мопеда украли телефон

Инцидент произошёл в ночь на 8 сентября. Около полуночи петропавловец возвращался из гостей, достал телефон марки «Samsung G2», чтобы позвонить. В этот момент неизвестный вырвал телефон у него из рук и запрыгнул на подъехавший скутер. Оба злоумышленника скрылись раньше, чем потерпевший успел их разглядеть. В отличие от камеры видеонаблюдения. Оперативники 2-ого отдела полиции проследили путь мотограбителей и нашли подозреваемых. Уже утром их задержали. Воришками оказались два парня 18 и 15 лет. Похищенное изъяли.

Асет Мукушев, следователь 2-го отдела полиции УП г.Петропавловска:



— В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены двое лиц, один из которых является несовершеннолетним. По данному факту начато досудебное расследование по пункту 1 части 2 статьи 191 УК РК. В ходе допроса установлено, что данные лица, передвигались на скутере, и совершили грабеж по улице Батыр Баяна, около одиннадцати часов вечера. В настоящее время производятся следственные действия.

Несовершеннолетний подозреваемый, он же владелец мопеда, ранее привлекался к уголовной ответственности. Сейчас ювенальные полицейские решают вопрос о направлении его в специальное образовательное учреждение. В полиции отмечают, что камеры видеонаблюдения — отличные помощники в борьбе с преступностью. Всего с начала года в Петропавловске с помощью камер выявлено более 12 тысяч административных правонарушений, из них почти 10 тысяч — по линии правил дорожного движения. Также камеры выявили 128 фактов, способствующих раскрытию преступлений.

Айгерим Мукашева