Бюро национальной статистики: Приложение «Онлайн перепись населения-2021» является неофициальным

Приложение «Онлайн перепись населения-2021» является неофициальным, сообщает пресс-служба Бюро национальной статистики. Данная платформа функционирует только на Аndroid устройствах.

В связи с этим ведомство предупреждает казахстанцев не использовать фейковое приложение, поскольку не может гарантировать конфиденциальность данных респондентов, использовавших эту платформу. Пройти онлайн — перепись населения можно несколькими способами: через официальный сайт SANAQ.GOV.KZ, на портале E-GOV и с помощью приложения AITU. Официальный сайт будет работать до 15 октября. Кто не успел пройти перепись онлайн, будут опрошены интервьюерами с 1-го по 30-ое октября.

Алишер Ашимов