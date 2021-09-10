Бюро национальной статистики: Приложение «Онлайн перепись населения-2021» является неофициальным

Правоохранительные органы

22:39 10 Сентября 2021

Приложение «Онлайн перепись населения-2021» является неофициальным, сообщает пресс-служба Бюро национальной статистики. Данная платформа функционирует только на Аndroid устройствах.

В связи с этим ведомство предупреждает казахстанцев не использовать фейковое приложение, поскольку не может гарантировать конфиденциальность данных респондентов, использовавших эту платформу. Пройти онлайн — перепись населения можно несколькими способами: через официальный сайт SANAQ.GOV.KZ, на портале E-GOV и с помощью приложения AITU. Официальный сайт будет работать до 15 октября. Кто не успел пройти перепись онлайн, будут опрошены интервьюерами с 1-го по 30-ое октября.

Алишер Ашимов

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