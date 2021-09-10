В стационарах СКО более 560 человек, среди них — 25 детей

1117 случаев коронавируса зарегистрировано в СК за две недели. Это на тысячу меньше, чем в середине августа. На 48% снизилась заболеваемость за последние 2 недели. За прошедшие сутки зарегистрировано 72 случая, 61 из них — с симптомами.

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:



— На сегодняшний день на стационарном лечении с КВИ находятся 566 человек. Загруженность инфекционных стационаров – 33%. В реанимации в тяжёлом состоянии находятся 70 пациентов. Загруженность реанимационных коек — 61%.

У большинства пациентов в стационарах болезнь протекает в тяжелой форме. Выросло и количество поступающих в реанимации. Больше половины тех, кто в инфекционке, нуждаются в кислороде. У них наблюдается острая дыхательная недостаточность. Также медики отмечают, что выросло число заболевших среди детей.



Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:



— Если в прошлом году мы говорили о единичных случая заболевания среди детей, то сегодня 165 детей находится под наблюдением. 25 из которых на стационарном лечении, 1 в тяжёлом состоянии.

С 1 сентября на карантин отправили 22 класса. Но школы пока не закрыли. В университете групп на изоляции нет, а вот в колледже 2 группы отправили на карантин. Что касается педагогов, у 19 учителей выявили коронавирус, 5 из них работали в школах в штатном режиме.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Среди детей школьного возраста зарегистрировано 84 случая КВИ. Все они заразились на каникулах. С 1 сентября текущего года зарегистрировано 4 случая среди детей детских дошкольных организаций. В сравнении 2 недель заболеваемость среди детей ДДУ снизилась на 8 случаев (с 12 до 4).

Лекарства от коронавируса нет, говорят медики. Всё, что в их силах, — снимать симптомы. Единственной защитой остается вакцинация. 1-ый компонент получили 230 тысяч североказахстанцев. Полный курс иммунизации прошли 206 тысяч. Темп прививочной кампании заметно снизился. Если в июле было 3-5 тысяч человек в день, сейчас — не больше 600. Это самый низкий показатель в стране. В некоторые прививочные кабинеты заходит не больше 10 пациентов. Такие пункты будут закрывать. Медики вернутся в поликлиники, где они сейчас нужнее. Но куда больше волнует население другой вопрос касаемо вакцинации – проверки мониторинговых групп. 7 сентября одобрили алгоритм рейдов. Теперь проверяющие следят и за тем, чтобы работники были привиты 1-ым компонентом.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Список предприятий, у которых количество сотрудников более 50 человек и вакцинировано менее 60% персонала первым компонентом вакцины против COVID-19, формируется на основе Карты вакцинации проектным офисом. При выходе на объект МГ работодателем предоставляются списки работников всех работников с указанием вакцинированных и сотрудников с документами об освобождении от вакцинации (ПЦР-исследования сроком не более 7 дней, постоянные/временные медицинские противопоказания или переболевшие COVID-19 в течение 3 месяцев после выздоровления).

Если выявят невакцинированных, материалы направят санврачам. 15 сентября стартует ещё одна прививочная компания – против гриппа. В поликлиники уже поставили дозы российского «Гриппол-Плюс».

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Определены группы риска, подлежащие профилактическим прививкам против гриппа, им вакцинация будет производиться на бесплатной основе в поликлинике по месту прикрепления:

1) медицинские работники

2) дети, состоящие на диспансерном учете в медицинской организации

3) дети детских домов, домов ребенка, контингент домов престарелых

4) лица, имеющие высокий риск инфицирования по эпидемиологическим показаниям, состоящие на диспансерном учете с хроническими заболеваниями.

На платной основе привиться от гриппа может любой желающий. И нет, вакцина от коронавируса не защитит от гриппа, как некоторые ошибочно считают. Поставить придётся два препарата. Это, по словам Кумара Кусемисова и Асета Жуматаева, безопасно.

Айгерим Мукашева