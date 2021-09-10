Полицейские задержали подозреваемого в сбыте гашиша в особо крупном размере

34-летнего мужчину по подозрению в сбыте наркотиков задержали на улице Абая. У него изъяли почти 2 килограмма гашиша.

Руслан Умбетов, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— Согласно заключения судебно-химического исследования изъятое вещество является наркотическим средством гашиш общим весом 1 кг, 994 гр., что относится к особо крупному размеру, согласно «Сводной таблице наркотических средств, их аналогов и прекурсоров». Также в ходе обыска автомобиля, принадлежащего задержанному, были изъяты денежные средства, используемые им в преступных целях. Общая сумма — 971 тыс тенге. В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста, в порядке статьи 150 Уголовно-процессуального Кодекса РК.

Как выяснилось, ранее подозреваемый был судим за имущественное преступление. Теперь ему снова грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Полицейские напоминают, за сбыт наркотиков законодательством предусмотрена строгая ответственность. С начала года в регионе выявили 139 наркоправонарушений, из них — 35 фактов сбыта. Изъято почти 287 кг различных наркотических средств.

Алишер Ашимов