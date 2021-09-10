5 800 км дорог станут платными

ЖКХ

22:38 10 Сентября 2021

5 800 километров дорог станут платными. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил председатель правления «КазАвтоЖола» Аскар Маратулы. 94 арки платёжных систем уже смонтированы на некоторых автодорогах. На 1-ом этапе, с 1 октября по ноябрь, платными станут участки протяженностью 1 800 километров. В настоящее время семь участков готовы к эксплуатации. В их числе и автодорога «Нур-Султан — Кокшетау — Петропавловск». При этом отмечается, что в связи с многочисленными недовольствами перевозчиков внедрение платной системы перенесли с июня на осень.

Аскар Маратулы, председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол»:

— Требования перевозчиков касались приведения дорог в надлежащее качество и пересмотра тарифов в сторону снижения. Тариф на дороги первой категории остаётся неизменным с 2013 года — от 5 до 25 тенге за 1 км для большегрузного транспорта. А по дорогам 2-й и 3-й категорий оплата будет взиматься только за грузовые транспортные средства с применением понижающего коэффициента в зависимости от уровня комфорта. Утверждена методика расчёта Казахстанского НИИ дорог. При расчёте по ней снижение от нынешних тарифов будет почти вполовину.

Айгерим Мукашева

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