321 тысячу тонн угля заготовили североказахстанцы на зиму

С раннего утра в угольном тупике уже собралась целая вереница грузовиков. На эту базу стекаются со всех районов города и области. Каждый в ожидании погрузки. В регион подошли холода, отопительный сезон не за горами.

На этой базе продают только Шубаркульский уголь, за тонну берут 14 800 тенге. Среди североказахстанцев он в особом спросе, потому как долгое время держит тепло и, прогорая, оставляет меньше золы. Только за прошедший месяц здесь продали 6 тысяч тонн угля. Работают круглый год, с поставками задержек нет, говорят предприниматели.

Муратхан Турмухамбетов, менеджер ИП «Жан»:



— Мы работаем в угольном бизнесе уже 11 лет. В мае у нас каникулы, в остальное время постоянно работаем. В сентябре 7 тыс заказывали, в октябре заявка у нас на 8 тыс тонн.

Дефицита топлива в регионе нет, наоборот в запасе имеется 29 тыс тонн угля. Также стоимость горючего по сравнению с прошлым годом не изменилась. Цена за тонну зависит от его разреза. В целом, варьируется от 8 до 17 тысяч тенге.

Евгения Островская, руководитель отдела управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства СКО:



— Экибастузский — от 8,7 до 10 тыс тенге, Шубарскульский — от 13,5 до 16,5 тыс тенге, Каражаринский — от 13 до 17 тыс тенге, Майкубинский — от 12 до 15 тыс тенге.



В целом, населению области на зиму необходимо заготовить 391 тысячу тонн угля, 82% от плана уже выполнили.

Гюзель Закария