В школах проходят открытые уроки, посвящённые 30-летию Независимости РК

Занятие проводится в 3 «В» классе. Урок для ребят сегодня немного необычный. Его посвятили юбилею Независимости нашей страны. Учителя не стали ограничиваться только рассказом об истории становления республики. Параллельно дети выполняли различные задания. И надо сказать, они узнали много нового.

— Нашей независимой стране в этом году-30 лет. В 1991 году президентом стал Нурсултан Назарбаев.



— В 1994 году в космос отправился второй космонавт Казахстана Талгат Мусабаев.



— Достижениями Независимости я бы назвал наш герб, наши символы. Я желаю нашему независимому Казахстану счастья, добра и мира.

В ходе открытого урока мальчишки и девчонки пели песни и рассказывали стихи.

Дети должны знать, в какой стране они живут, как развивалось государство, и кто внёс вклад в его процветание, — говорит заместитель директора школы Асемгуль Аманова. При этом она считает, что патриотизму должны учить как родители, так и учителя.



Асемгуль Аманова, заместитель директора по воспитательной работе средней школы №6 им.Кожабергена жырау:



— К 30-летию Независимости в нашей школе утвержден годовой план. Он включает в себя открытые воспитательные часы, встречи, конференции. Каждый ребенок обязан знать свою историю. У него должны быть патриотические чувства. Через мероприятия, проводимые в нашей школе, дети учатся любить и защищать свою страну, узнавать историю своей Родины.

В средней школе №6 имени Кожабергена жырау обучаются более 900 учащихся. В юбилейный для республики год такие открытые уроки здесь планируют проводить во всех классах.

Диана Салихова