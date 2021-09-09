В ТОО «Севказэнергосбыт» отчитались о затраченных средствах

Больше тридцати лет эта тепловая магистраль не видела ремонта. Её протяженность составляет почти 1700 погонных метров. Тянется от улицы Пушкина до Амангельды. За это время трубы и вся система пришли в негодность. Коммунальщики приступили к ее реконструкции еще в прошлом году. Тогда обновили 252 метра, план на этот сезон — 908.

Виталий Холоша, генеральный инженер ТОО «Петропавловские тепловые сети»:



— На данном этапе происходит заливка тепловой камеры, будет готова через пару дней. Будет продолжаться последующий монтаж. Окончание работ запланировано на 30-е сентября. Чтобы не оставлять потребителей на период ремонта участка без горячей воды, мы возвели временные схемы теплоснабжения. Во весь период реконструкции потребители остаются с горячей водой..



Принялись за реконструкцию в мае, затратили почти 600 млн тенге. Сейчас на участке трудятся 30 рабочих, задействовано 10 единиц техники. Специалисты считают, что новые трубы уменьшат количество поломок и обеспечат качественную тепловую энергию.



Кайдар Сейтмуханбетов, прораб ТОО «СУ Энергострой»:



-Теплопотери не будет с этой трубой. Труба абсолютно новая, она идет в изоляции, то есть средства никакие не будут затрачены на устранение этих аварий. Здесь люди, допустим, копали. Тепловые сети постоянно устраняли аварии, то есть по программе модернизации мы пришли, сделали реконструкцию.

Тепловые камеры в результате реконструкции будут находиться под землей. Теперь на их месте может расположиться сквер или парк. В целом, «Севказэнергосбыт» всегда заботиться о своих клиентах, поэтому в сервисном центре организовали уголок потребителя, где любой может получить необходимые документы на сайте электронного правительства. Еще в рамках инвестиционной программы планируют создать приложение.



Магауия Сагандыков, главный директор ТОО «Севказэнергосбыт»:



— Для удобства наших потребителей, для качественного обслуживания. Далее в рамках инвестпрограммы у нас планируется закуп компьютеров, закуп многофункциональных устройств. Это также проводится для более оперативной обработки информации и для своевременного предоставления счетов квитанций.

Также в товариществе отмечают, что 70% выделенных средств затратили на выплату заработной платы сотрудникам. Их, к слову, здесь — 352.

Гюзель Закария