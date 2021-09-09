Спасатели предупреждают о риске пожаров во время уборочной кампании. ЧС-ники Кызылжарского района стараются как можно больше проводить профилактические мероприятия.

Чтобы не допустить возгораний на полях, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при уборке: опахивать поля, своевременно производить обкос по периметру и проверять технику на исправность. Если поле большое, то нужно разделить его на участки. К слову, последний случай возгорания на полях района регистрировался два года назад.

Аслан Ахметжанов, начальник отдела по ЧС Кызылжарского района:



— В 2019-м у нас произошел пожар на территории нашего района в Архангельском сельском округе. Сгорело 14 гектаров пшеницы. Ущерб от пожара был нанесен на сумму более 3-х млн тенге. Здесь еще наиболее острым вопросом остается пожарная безопасность в лесах. Потому что все поля у нас примыкают к лесам.

Алишер Ашимов